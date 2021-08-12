台股量縮震盪 小跌7點收17,219點

今（12）日美股期貨電子盤以及亞洲主要股市皆呈現下跌，加上MSCI季度調整台股為二降一持平，使台股延續量縮震盪整理格局；尾盤在貨櫃三雄拉抬、台積電（2330）跌幅收斂帶動下，大盤指數終場小跌7點，收在17,219點，留下十字線，成交量達3,190億元。

盤面上，以傳產族群表現較亮眼，陽明（2609）今日解禁，走勢呈現開低走高，貨櫃三雄漲幅在3%以上；而鋼鐵族群也有買單點火，中鋼（2002）領軍上攻，大成鋼（2027）、中鴻（2014）等走揚。不過，電子股持續表現疲軟，權值股台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）等均以下跌作收。

而中小型股跌深反彈，躍居焦點，買盤逢低進場卡位，由世界（5347）、穩懋（3105）、譜瑞-KY（4966）等領頭上漲，帶動櫃買指數終場上漲1.71點，收在212.02點，站回季線關卡。

展望後市，日盛投顧總經理鍾國忠表示，短線上，台股可望見到低點，建議操作上不殺低，以逢低擇優布局基本面佳且後續營運馬力足的個股，看好晶圓代工、封測、IC設計、通路、鋼鐵、航運、LED、高爾夫球等族群可望延續良好的基本面表現。