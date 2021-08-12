記憶體寒冬到 大摩降評南亞科、旺宏、華邦電

記憶體寒冬到？率先喊進記憶體的摩根士丹利（大摩）最新報告以「記憶體寒冬來臨」為大標，示警國際投資人DRAM景氣浮現反轉訊號，將因此影響價格更強勢的NOR Flash行情；原本大摩全數喊進記憶體股，轉為只推薦高純度NOR Flash廠，上調中國大陸兆易創新目標價，但下修南亞科（2408）、旺宏（2337）及華邦電（2344）評級至「中立」。

大摩一連發布多篇記憶體報告，將南亞科目標價自95元降至75元，旺宏目標價54元降至44元，華邦電40元降到33元。另將同為台廠的群聯（8299）、慧榮從「劣於大盤」升至「中立」，目標價上修到528元、78美元。晶圓代工廠重申力積電（6770）「劣於大盤」。

海外記憶體廠部分，大摩對海力士跳評砍到「劣於大盤」，美光降至「中立」，僅喊買兆易創新、三星電子和Western Digital。

大摩列舉五點說明DRAM景氣將從高峰反轉，一是今、明年資本支出成長幅度已經低於前次景氣高峰，2017-2018年全球資本支出增幅達23%、72%，但2021-2022年將下滑到17%及10%，隱含市場恐供過於求，其次國際經濟雖然復甦，然記憶體循環通常獨立發展，明年經濟成長的影響有限，反觀零組件短缺嚴重壓抑需求，三是大摩預測，DRAM報價自明年走跌，記憶體廠要延續成長的難度極高。

第四，記憶體股已經不便宜，大摩認為，DRAM報價在今年觸頂後，便會從中期循環進入晚期循環，而現階段記憶體股的評價普遍在中期循環平均值以上一個標準差，第五是亞洲記憶體廠的風險報酬比也不再具吸引力，特別是亞洲PMI有觸頂跡象，未來全球貨幣政策緊縮也不利股市評價。

大摩預測，近期DRAM報價將持續上漲，但第3季可能就是這波的「頂」，明年步入供過於求的跌價循環，相對地，NAND和NOR Flash通常同步DRAM景氣發展，但這兩個領域的供需較為健康，NAND客戶在手庫存也不像DRAM那麼多，NOR Flash另有陸廠減產和PC需求優於預期利多，兩類記憶體價格可望偏強到年底。

NOR Flash方面，大摩仍預期，第3季價格較第2季增加10-20%，部分規格上看25%，第4季受惠高密度NOR Flash需求強勁支撐整體報價再調升高個位數，明年上半年雖可能轉跌，但調整幅度低於DRAM。

大中華供應鏈以兆易創新NOR比重高又受惠中國MCU需求成長，最受大摩看好，旺宏雖然也受益於NOR報價持續調升，但擴產3D NAND令人擔心長線動能降低，外資預估，今、明、後年EPS自5.77元下滑到5.5元、5.2元。

華邦電獲大摩調升獲利預測，但顧慮DRAM報價衰退抵銷NOR和MCU成長效益，預估本益比下修，今、明、後年EPS預估3.68元、3.6元、2.96元。

至於南亞科受DRAM行情影響較大，且利基型DRAM過去一個月現貨價格已經下跌8%，第4季更難反彈，其今、明、後年EPS預估為7.3元、6.2元、5.4元。