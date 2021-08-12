陽明解禁股價獨開低 長榮、萬海開紅震盪

陽明（2609）處置交易結束，今（12）日解禁，早盤以124.5元開盤，下跌0.5元，為貨櫃三雄中唯一開低，盤中一度翻紅拉升至126.5元，但在賣壓仍重下，股價再度下滑，盤中跌幅1.6%；長榮（2603）及萬海（2615）以紅盤開出後也翻黑，早盤股價震盪。

貨櫃三雄7月營收同創新高，法人看好8月可望續創高，陽明7月營收294.4億元，月增6.9%，年增140.3%，連14個月創新高，累計今年前七月營收1,649.9億元，年增近11倍；法人認為，8月運價續漲，看好陽明8月營收可續創新高。

長榮7月營收458.79億元，月增21.63%，年增168.52%，創下歷史新高，累計今年前七月營收2,357.99億元，年增125.74%；本土法人最新報告看好長榮第4季淡季獲利可能優於第3季旺季，預估長榮今年稅後稀釋EPS37.13元，維持10倍P / E，目標價371元，維持買進建議。

萬海7月營收203億元，月增13.37％，年增234.07%，創下新高累計今年前七月營收1,069.3億元，年增165.03%，法人看好8月營收可續創新高。

長榮今日以134.5元紅盤開出，盤中震盪，一度翻黑下滑至130.5元；萬海以221元紅盤開出，一度翻黑至214元。