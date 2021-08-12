台股開盤跌5點 富邦媒納入MSCI成分股、早盤股價漲
台股今(12)日下跌5.83點，收盤指數17,221.35點。陽明（2609）今日恢復正常交易，股價開盤下跌0.5元，開盤價124.5元；富邦媒（8454）被納入MSCI成分股，股價開盤上漲40元，開盤價1,930元。
群益投顧表示，目前若維持成交量3~4千億，不足以帶動盤面恢復到交易熱絡，同時沒有出現半導體聯手航運同時上攻的現象，不容易帶動台股全面性強勁反彈。若指數無法站上月線、17,600點頸線，反彈未站回季線仍視為弱勢，留意下探前低的破底危機。
群益投顧說，早盤關注陽明出關首日的表現，預期將連動以航運和鋼鐵為首的傳產族群表現。內資主導中小型股等待當沖政策明確或利空淡化後再介入；指數未站回季線須保守應對，操作可留意7月營收表現佳且仍站穩月線上方的個股。
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