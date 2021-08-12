MSCI三大指數調整 台股二降一持平

台股今年市值一度大增，市場對權重調升寄予厚望，不過MSCI公布，台股此次於8月季度調整「兩降一持平」，分別在MSCI全球新興市場指數降0.09個百分點至14.21%，MSCI亞洲除日本指數降0.16個百分點至16.15%，MSCI全球市場指數持平1.78%。相關調整將於8月31日（二）盤後生效。

台股前次在MSCI全球新興市場指數已經連九季被調降，這次連十個季度遭下修，但降幅較前次來得少。

今年5月半年度調整，台股於MSCI全球新興市場、亞洲除日本及全球市場指數，全面遭調降0.26個、0.3個和0.01個百分點，金管會估計，被動式基金約減碼台股173億元。

這次降幅減少有利台股資金外流的壓力降低。MSCI公布，台股在MSCI全球新興市場指數權重自14.3%下調0.09個百分點至14.21%，MSCI亞洲除日本指數從16.31%降0.16個百分點至16.15%，MSCI全球市場指數則持平1.78%。

而本次MSCI季度調整以MSCI全球新興市場指數觀察，調升最多的國家依舊是中國，權重增加0.41個百分點；調降最多則是韓國，權重下調0.11個百分點，其餘國家變化不大。

至於MSCI台灣指數成份股部分，本次新增富邦媒（8454）1檔，刪除臺企銀（2834）1檔，指數成分股維持87檔，並有17檔調整在外流通股數。權重調升最多為富邦媒，權重增加0.22個百分點至0.22%，調降最多為臺企銀，減少0.16個百分點至零。

法人表示，MSCI調整對國際資金進出台股的趨勢影響不大，主要為生效日尾盤有較大波動，且觀察全球股市的規模擴張，台股於主要指數權重依然上升，包括此次於MSCI全球新興市場及亞洲除日本指數的權重下修後，仍高於5月調整後的13.95%、15.72%，反映被動式基金長期增持台股。

但展望後市，法人指出，因Delta變種病毒全球擴散，多國疫情再起恢復各種防疫措施，部分國家製造業數據出現下滑訊號，貨幣政策變化加劇也影響股市震盪較大，建議投資人短期操作謹慎應對。