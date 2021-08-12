富邦期貨：短線可能醞釀反彈契機

美國 7 月 CPI 年增 5.4%，與 6 月份持平，從月增角度看，7 月 CPI 月增 0.5%，小於 6 月0.9%，CPI 增幅趨緩，減輕 Fed 提早縮減購債的壓力，美元、美債殖利率走跌，道瓊、標普續創新高，惟科技股表現承壓，因 Fed 官員表示縮減購債仍應於 10 月開始執行。

台股周三賣壓罩頂，指數摜破季線，表現亞股獨弱，除了因美元指數反彈及 Fed 官員鷹派言論令投資人信心動搖，也因當沖降稅減半可能不延長，引發市場中大戶資金出走，造成資金多殺多停損賣壓，惟觀察外資已由賣轉買，且融資減幅已大於指數跌幅，顯示短線可能醞釀反彈契機。