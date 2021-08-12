MSCI全球標準指數新增富邦媒 剔除臺企銀

MSCI（明晟）公布季度指數調整結果，全球標準指數的台灣指數成分股將新增富邦媒（8454），剔除臺企銀（2834），全球小型指數成分股則新增臺企銀、剔除富邦媒，調整結果將於8月31日（二）盤後生效。

MSCI每年2、5、8、11月公布季度及半年度調整，此次市場依個股市值變化預測，看好富邦媒、譜瑞-KY（4966）、旺宏（2337）、華新（1605）、大成鋼（2027）、元太（8069）、力旺（3529）、致茂（2360）、景碩（3189）、中美晶（5483）、華航（2610）和台玻（1802）等12檔有機會「入摩」，又以富邦媒和譜瑞被多家都預測納入，公布結果符合預期。

MSCI宣布，全球標準指數將新增富邦媒，剔除臺企銀，全球小型指數因應調整，將新增臺企銀、剔除富邦媒。相關調整於31日盤後生效。

目前富邦媒市值約3,441億元，排行上市櫃個股第26。