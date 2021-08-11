比ESG還ESG 投信業者推影響力投資基金

國內投資人近年來開始重視ESG投資，使得ESG相關的產品受到青睞。不過，「影響力投資」被認為是國外永續與責任投資者的最愛，影響力投資可說是ESG投資的終極版策略，投信業者說，影響力投資可讓投資在愛護地球時也能追求超越大盤的長期資本回報。

野村投信投資策略部張繼文副總經理表示，影響力投資是ESG的終極版策略，以ESG的發展進程來看，在初期階段投資人在意的是投資風險，因此採取負面表列的方式，排除不符合ESG的企業；進階版則更重視投資機會，因此考量企業的永續經營能力，納入ESG因子；而影響力投資更上一層樓，專注在實際能解決社會與人類問題的解決方案，並以兼顧提升投資回報為目標。影響力投資不僅能發揮ESG的正向效應，更有助於提高投資回報，達到雙贏的局面，因而成為永續投資的新標竿。

野村投信宣布推出台灣首檔採取影響力投資策略的產品 - 野村全球正向效應成長基金，這檔基金的投資顧問 - 柏基（Baillie Gifford）也首度與國內投信業者合作。張繼文說，主動管理是影響力投資的先決條件，許多能解決問題、讓世界正向成長的產品或服務需要深入研究並長期的投資，才有機會帶來豐碩的成果，透過良好的投資團隊，主動精選持股且較低的持股週轉率，以追求優異的投資績效。

野村投信指出，這檔基金也設有配息級別，滿足喜歡定期配息的投資需求，基金預計於成立日起屆滿三個月後進行首次配息，之後的配息頻率為每季一次，除了每季的股利收入，也會納入基金的淨資本利得，在扣除相關費用後分配給投資人。