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半導體續火爆 統一亞洲半導體ETN逢低銷售火紅

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

近期亞股震盪，科技股表現疲弱，但法人仍看好下半年邁向旺季的科技股續航力，尤其亞洲特有的半導體供應鏈優勢長線極度看好，股價修正反而吸引資金入場；以台積電（2330）、三星電子(Samsung Electronics)、東京威力科創(Tokyo Electron)等為指數主要成分股的統一亞洲半導體ETN(020025)自今年7月22日上市以來頗受市場青睞，掛牌半個月銷售量翻倍，統一證券金融商品部表示，亞洲半導體指數的成分股夠純夠具代表性，加上ETN特有的無追蹤誤差優勢，成為內行投資人的存股好選擇。

統一亞洲半導體ETN截至今年8月11日在外流通約11萬張，銷售量近掛盤當天的兩倍，在台日韓三地科技股回檔整理的氣氛下更加熱銷，若以半導體長期發展趨勢來看，逢低定期定股反而是好策略。

國際半導體產業協會（SEMI）預估全球半導體製造設備2022年市場規模將首度突破千億美元大關，達1,013億美元，連續二年創下歷史新高；主要支出國家仍以台灣、韓國、中國為主，更看好資料中心、高效運算及人工智慧等，將持續為半導體產業注入成長動能。全球第一大半導體設備廠應用材料(Applied Materials) 更認為半導體從過去週期性行業，轉變為成長性行業，在AI驅動下數位轉型的革新已是永久趨勢，並更加具備戰略意義。

依據Bloomberg統計，今年以來 ，ICE Factset亞洲半導體淨報酬指數(統一亞洲半導體ETN標的指數)總報酬為11.59%，大勝MSCI亞洲資訊科技指數(MSCI AC Asia Information Technology Index)的7.36%；兩者前十大成分股同樣包含台積電、聯發科（2454）、三星電子、東京威力科創以及SK海力士等，但後者涵蓋範圍擴大至自動化設備、電子產品代工等，前者則是完全專注於亞洲半導體價值鏈代表性公司。

半導體 台積電 三星電子

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