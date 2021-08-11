季線失守台股收跌96.46點 三大法人買超33.5億
台股今（11）日開低，在季線失守下引爆賣壓，大盤指數一度下滑至17,090.25點，終場以17,227.18點作收，下跌96.46點，成交量3,883.82億元；三大法人買超33.5億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超64.14億元，投信賣超3.93億元，自營商賣超（合計）26.7億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.53億元，自營商（避險）賣超13.17億元。
台股今日以17,308.62點開低，早盤一度拉升至17,327.2點，小幅翻紅，可惜不敵賣壓，在跌破季線後引爆賣壓，盤中震盪加劇，一度重挫逾200點，尾盤跌幅收斂，終場收17,227.18點，跌幅0.56%。
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