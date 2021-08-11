貨櫃三雄齊挫 陽明解禁前重挫

貨櫃三雄7月營收同創新高，法人看好8月可望續創高，陽明（2609）遭證交所處置，將在明日解禁，但今（11）日股價開低走低，盤中一度遭摜殺至跌停113元，收盤時跌幅收斂，長榮（2603）、萬海（2615）也是下跌作收。

陽明7月營收294.4億元，月增6.9%，年增140.3%，連14個月創新高，累計今年前七月營收1,649.9億元，年增近11倍；法人認為，8月運價續漲，看好陽明8月營收可續創新高。

陽明遭證交所列入處置股票，自7月29日至8月11日共10個營業日，每20分鐘撮合一次，今日股價開低走低，以126.5元開出，一度下挫至跌停117元，終場收在125元，下跌5元，跌幅3.84%。

長榮7月營收458.79億元，月增21.63%，年增168.52%，創下歷史新高，累計今年前七月營收2,357.99億元，年增125.74%；本土法人最新報告看好長榮第4季淡季獲利可能優於第3季旺季，預估長榮今年稅後稀釋EPS37.13元，維持10倍P / E，目標價371元，維持買進建議。

長榮今日以140元開出，上漲0.5元，一度拉升至141.5元，盤中賣壓加重，股價翻黑，一度下滑至126.5元，終場收在132元，下跌7.5元，跌幅5.37%。

萬海7月營收203億元，月增13.37％，年增234.07%，創下新高累計今年前七月營收1,069.3億元，年增165.03%，法人看好8月營收可續創新高；萬海今日以227元開出，上漲2元，一度拉升至228元，盤中翻黑下探至205元，終場收在217元，下跌8元，跌幅3.55%。