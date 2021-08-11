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台股失守季線賣壓湧 下跌96點收17,227點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股今（11）日跌破季線之後的賣壓湧出，盤中震盪加劇，終場收盤下跌96.46點，收盤指數17,227.18點，成交量3,883.32億元。

今日台股開盤之後就跌破季線，投資人態度轉為偏空，午盤附近開始出現更重賣壓，盤中曾下挫超過200點，跌到17,090.25點，接近收盤出現反彈，指數跌勢收斂。

台積電（2330）因7月營收不如市場預期，盤中股價下跌至585元，下跌6元；人氣股的貨櫃三雄今日走勢也疲軟，尤其明日要解禁的陽明（2609）更遭賣壓摜低至跌停板，拉低航運股整體氣勢，類股指數下跌超過4%。

盤中仍有漢唐（2404）、富邦金（2881）、立積（4968）、可成（2474）、美利達（9914）、國泰金（2882）、台企銀（2834）及 網家（8044）等股力抗跌勢。

第一金投顧說，雖然目前當值電子第3季傳統旺季，但下游受到缺料影響，業績表現欠佳，上游則是因漲價效應而獲利大幅成長，但位階也已偏高，使得市場對於電子族群追價意願不足，操作宜偏向短線。當沖降溫和美國縮債腳步加快則進一步造成台股明顯量縮，使得投資人操作難度偏高。

台股

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