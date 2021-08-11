看空唱空又一家？美銀看長榮只給89元目標價
航運股法人看法分歧，保守派看準空方氣焰高張，目標價一家比一家低，繼滙豐證券在長榮（2603）重挫後喊出「中立」、目標價165元，去年來一路唱衰喊「賣」長榮的美銀證券，新報告只給89元目標價，創下法人圈新低。受大盤重挫及利空影響，長榮11日持續下挫，一度探126.5元低價。
美銀對長榮的看法不僅「空」，而且是「超級空」，長榮會不會到百元之下還有待觀察。此前航運股大好，美銀5月對長榮的目標價僅51元，當時長榮一度修正，最低沒到美銀的目標價；法人觀察，通常唱空派已喊空，空頭還會唱更空，能藉此拉抬市場聲量，但投資人買不買單是另一回事。
美銀此次僅給長榮89元目標價，看法和先前差不多，都是評價太高，目前長榮股淨比約2.4倍，較長期平均來得高。但美銀預期長榮持續成長，除了下半年獲利可達1,300億元，高於上半年800億元，2022、2023年運價也預估高於疫情爆發前的水準50%及20%。
上半年長榮EPS已經達15.03元，若以外資預估下半年更好，全年賺30元應不是問題；美銀只給89元目標價，本益比3倍都不到，投資人要不要一樣「悲觀」，就憑個人智慧判斷了。
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