元大金跌逾半根停板 網友戲稱「阿明a復仇」

台股大跌，金融股相對跌，類股小漲，但元大金卻是開低走低，盤中跌幅超過半根停板，一度下滑至23.8元；元大金重挫引來網友熱議，不少網友戲稱是「阿明a復仇」、「海運仔的逆襲阿，你倒我、我也倒你，很公平對吧」、也有網友認為，「量縮，股價反應未來」。

元大金今日以25.45元開低，一度下滑至23.8元，盤中跌幅5.66%；有網友在PTT上發文請益，「元大金怎麼了」，內文表示，「問題：元大金今天烙賽，有人知道發生什麼事嗎？這支強這麼久竟然也會烙賽？我的私房錢全都被烙賽走了，慟哭」。

網友紛紛回應，有人說，「陽明a復仇」、「跟陽明扯上關係都沒有好下場」、「水手在空」、「動我陽明 我就砍你」、「陽明去空他啊廢話，報仇」、「水手回頭，不是報恩就是報仇！」、「陽明：加倍奉還」。

也有網友認為是台股成交量縮減的因素，「元大獲利有一半是證券 股市最近都沒量了」、「台股如果持續疲軟，元大金跟開發金確實要保守看待啊，獲利很大部分靠證券子公司貢獻」、「台股交易量越來越少了...」、「靠證券的 量縮價跌當然就GG」、「提前反應阿，證券景氣循環股」。

另外，網友表示元大金股價是被自己賣下來的，「去問元大為什麼昨天自己狂賣啊嘻嘻」、「元大先知昨天自己先跑了」、「元大自己昨天大賣，自己的銀行提點錢用用不行嗎」、「元大自己昨天大賣自己，案情實在不單純」、「自己人賣股成本拉開仙桃再說」、「這個量不是隨便一個法人能倒出來!」、「昨天券賣多了106張，內褲線？」。

不過，有網友則是表示，「這種破線的股又不是要下市了，當然買爆先」、「想存股的話 哪有在看一天漲跌的」、「存股的話不是才應該現在買嗎」，但也有人則是認為，「散戶超勇敢，都不怕是什麼內褲線...拚命接」。