台股盤中跌逾百點破17,200 季線支撐未守住引賣壓
台股指數今(11)日開盤不久即再度跌破季線，多頭雖力圖拉抬，但短線賣壓不止，11點30分過後，大盤指數下跌逾百點，更摜破17,200點。
台積電（2330）7月營收呈現月減，台積電ADR也下挫之下，今日開盤後的台積電股價走勢疲軟，未能給予走跌的大盤指數奧援。短線交易盛行的貨櫃三雄也無法匯集多頭勢力，午盤之前的股價持續走低，11點40分跌破17,200點後，跌勢仍未減緩。
今日電子股成交占大盤比重近五成，航運股成交占比則接近三成，但盤面缺乏多頭主流股領軍，早盤雖有鋼鐵類股漲幅超過2%，但獲利賣壓出籠後，鋼鐵類股指數也翻黑。
分析師說，技術面未能守住季線，引來停損賣壓，如台積電及貨櫃三雄跌勢未能在午盤過後回穩，恐不利後續走勢；今日的法人買賣超及融資餘額變化將成為市場關注。
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