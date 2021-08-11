MSCI季度調整 富邦媒為何又成為入選大熱門？

MSCI 季度調整於台北時間 8 月 12 日凌晨公布結果，並於 8 月31 日尾盤生效，法人根據 2021 年第2季度台股表現、個股的自由流通率(Free Floating)與市值排名的變動，富邦媒又成為市場熱議是否會成為MSCI新增成分股。

富邦媒（8454）今日股價開盤後衝高至1,945元，本周漲幅近5%。外資8月以來已買超389張，事實上，外資在4月買超351張之後，7月則賣超197張，6月賣超321張，5月賣超394張，連續賣超富邦媒三個月。

統一投顧說，2021年第2季個股的表現，市場排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有：富邦媒、譜瑞-KY（4966）、旭隼（6409）、台玻（1802）、中美晶（5483）、美利達（9914）等。考量市值變化及落後成分股抽換，估計富邦媒及譜瑞-KY在此次的季度調整中入選機會較高。

富邦媒7月營收為 71.73 億元，月減13.85%、年增39.58%。行政院接下來推振興方案也傳出會以數位消費優先，因此，其基本面表現也受關注。

群益投顧說，富邦媒7月網路購物部門營收 67.55 億元，月減14.08%、年增43.4%，占整體營收 94.2%；電視和型錄購物營收為 4.13 億元，年減2.2%，占整體營收5.8%。第3季因為疫情趨緩，警戒標準至第二級，消費者外出逛街購物的意願提高，加上第3季是電商淡季，營收成長趨緩。

群益投顧表示，富邦媒今年為擴大市占，momo 推出5小時到貨服務，透過大數據從百萬商品選出較常買的產品，放在各地的衛星倉內，讓客戶能更快拿到商品，目前在雙北試營運中。在行銷部分，持續優化搜尋功能及強化獲客能力，利用大數據分析驅動個人化商品推薦。倉儲的部分，南部物流中心持續建造，已於第2季開始動工，預計 2023 年完工。除了南部物流中心外，中部物流中心則在規劃當中，續擴展網路購物的版圖。衛星倉的部分，2020 年已有 22 個，預計 2021 年會增加到 30個 。