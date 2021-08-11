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疫情衝擊儒鴻短空長多 外資目標價砍破700元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
儒鴻董事長洪鎮海。報系資料照
儒鴻董事長洪鎮海。報系資料照

越南疫情嚴峻，儒鴻（1476）7月營收不如市場預期，外資大和資本、滙豐證券因應短期動能滑落，率先調降儒鴻今年獲利預測，並下修目標價，但兩家也重申儒鴻「短空長多」，2022年生產可望全面正常，雙雙維持「買進」評級。

大和原先對儒鴻的目標價高達760元，現下調到735元，滙豐也從700元降至690元，暫不看股價衝「七」字頭。至於保守派的高盛更新越南疫情對亞洲紡織股的衝擊，分析南越疫情險峻，恐持續影響儒鴻8月表現。

大和表示，儒鴻有八成的產能在越南，其中北越約48%，南越52%，可見南越疫情擴大對儒鴻影響甚鉅，7月營收已經顯現衝擊，另儒鴻印尼廠的投產時間也將延後，目前公司方針是員工安全第一，若防疫措施鬆綁，將加速訂單外包，盡速拉升生產效率。

滙豐預期，儒鴻第4季將透過強化外包及增加加班，來消化第3季暫緩的訂單，這也代表7月衝擊顯現後，8月或更長的時間仍可能有負面影響。至於印尼廠原本預期第4季投產，現在看來要明年第1季才會有顯著貢獻。整體評估疫情衝擊儒鴻全年營收短少2%，若關廠到年底，幅度將增加到9%。

但國際服飾及運動品牌的展望強勁，儒鴻正因此積極擴產，且隨品牌加速整合供應鏈，儒鴻代工的市占看增，大和和滙豐都看好長線重拾爆發力。

大和對儒鴻今、明年每股純益（EPS）預測調整為19.8元、23.8元，滙豐則從23元、28元降至21元、27元，兩家對2023年的預測為26元和31元。

儒鴻 疫情

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