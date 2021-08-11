後疫情時代 法人解析亞股投資機會

全球進入後疫情時代，亞洲新興國家在推行疫苗接種方面似乎較為落後，是否成為金融市場表現的阻力？瀚亞投資表示，從亞洲新興市場股價淨值比角度來看，一旦疫苗問題改善，經濟復甦程度轉強，未來有落後補漲。

瀚亞投資指出，今年中國股市出現監管不利因素的訊息，拖累中國科技股。但從無論從指數估值或個別股票長期機會來看，陸股投資機會仍相當吸引人。MSCI中國指數未來12個月預測本益比為16倍，股市估值看來合理，預計今年企業盈餘將成長23%，明年成長15%。滬深300指數同樣如此，12個月預測本益比為15.3倍。同時，預計今、明年的企業盈餘將分別增長23%及13%。

瀚亞投資建議，應納入中國科技股作為投資組合的核心，因為科技創新及自給自足屬於中國政府增長議程的關鍵支柱，中國當局也加大對國內科技研發的支持力道。同時，隨著中國成為全球最大電動車市場，也看到中國國內電動車供應鏈企業的重大創新成果。

除了中國科技股外，也看好物業管理及物流公司，因為相關服務需求不斷增長。相比房地產開發商，物業管理屬於輕資產業務，經常性收入穩定。加上中國電子商務市場不斷增長，倉儲物流越加重要。

此外，瀚亞投資認為，疫苗接種對於東協國家尤其重要，主因內需占國內生產總值相當大比例，舉例而言，越南及菲律賓的國內消費分別占國內生產總值的68%及73%。預計只要這些國家疫苗接種率上升，就能帶動消費信心增強，經濟活動將有望回升。

從股價淨值比角度來看，東協國家來到相當便宜的位置，菲律賓股價淨值比過去10年平均值低超過一個標準差。印尼及馬來西亞亦低於過去10年平均值，而新加坡及泰國則處於歷史平均附近，並無出現過熱情況。預計只要政治環境穩定，消費支出回升，這些利多將成為東協市場的長線吸引力。

日本股市表現正面，市場近期波動可能反映在原定7月揭幕的奧運會前夕，憂慮第四波疫情的衝擊。市場投資人普遍認為，日本人口老化，並且面對低增長、低通膨及低利率的環境。瀚亞投資認為，過去10年日本企業重組循序漸進，造就良好的資產負債表健康狀況，更有能力抵禦重大外來衝擊，有助日本企業在疫情肆虐下保持穩健性。另一方面，日本國內經濟普遍展現令人驚喜的韌性，工業生產呈改善趨勢；同時失業率相對溫和，僅為2.8%，可望支撐日本股市表現。