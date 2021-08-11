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股市震盪 法人告訴你哪些境外基金最耐震
受到疫情、通膨等因素干擾，近期全球市場難以捉摸，更讓股市出現高檔震盪，Lipper統計，超過670檔境外股票基金中，僅有約一成左右的基金近一季報酬率達雙位數，而表現相對抗震、同期間報酬超過15%的境外股票型基金，更只有10檔。
這10檔基金類型，包括區域型的全球股票，單一國家的美股、印度股市，也有產業型的科技股與生技類股。PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，目前下半年最令市場期待的投資主軸，第一是整體經濟復甦推升的企業成長，第二是解封之後的龐大消費力道，受惠於政府全民支票與高額失業救濟補貼，以及近期明顯調升的薪資水準，全球平均超額儲蓄佔GDP高達6%，美國的占比更高達12%，顯見龐大的消費能力正蓄勢待發。
另外，葉家榮指出，隨著疫情的催化，讓破壞式創新（Disruptive Innovation）產業脫穎而出的速度持續加速，特別是能結合科技與數位化的企業，提供能及時滿足消費者需求、雲端與網路優化帶來的商機，以及數位支付快速成長、機器人自動化，生醫科技帶動的醫療產業升級等趨勢，都將成為後疫情時代不可忽視的投資趨勢。
葉家榮舉例，近期科技產業出現重磅購併，美國數位支付平台Square以290億美元高價，收購澳洲金融科技公司Afterpay，搶搭「先買後付」（BNPL，Buy Now Pay Later）這項新興的消費藍海市場趨勢，且Afterpay在產品面向、營收區域、支付方式及客群均與Square互補，此舉不僅將Square業務擴張至消費貸款領域，該金額更是有史以來規模最大的收購案。
葉家榮說，看好全球科技變革及生活型態的轉變已成為常態，透過全球各國家、各產業皆可布局的全球股票型基金，將能一次網羅具有長期成長潛力、搭上科技新興趨勢的企業。
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