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聯強財報靚 股價漲贏大盤

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

聯強（2347）在繳出上半年稅後淨利59億元、每股盈餘3.52元，年增64%，同步創下歷史新高紀錄帶動下，今（11）日開盤股價小漲0.76％，股價表現優於大盤，來到每股53.0元。

展望下半年，由於市場已進入傳統旺季，聯強7月營收也延續上半年的強勁動能，持續站穩300億大關，聯強樂觀預期下半年營收、獲利可望超越上半年，持續締造新紀錄。

同時，聯強在美國/日本、印度/中東/非洲、泰國、越南各地區的海外事業，經營績效也相當亮眼，上半年獲利都有兩位數以上的大幅成長。其中，印度/中東/非洲大幅增加2.8倍；美國/日本年增也高達8成；泰國與越南也都有30%以上的成長。

展望下半年，在營收方面，聯強認為進入後疫情時代，個人與企業對資通訊產品的剛性需求將維持銷售動能不墜；加上有iPhone新機、微軟Window 11、nVidia新GPU等重量級產品上市，帶動升級、換機買氣，市場暢旺程度可期。在獲利方面，由於聯強持續進行產品組合優化，帶動毛利提升，以及透過數位優化、資訊串接與AI大數據分析，全面性提升內部運作效率，降低營運費用。在內外環境都有利多的加持下，聯強樂觀預期下半年與全年將有機會持續改寫新高紀錄。

聯強 營收 日本

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