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IC設計公司安格今掛牌上櫃 早盤股價漲一倍

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

多媒體視訊轉換晶片供應商安格科技（6684）今（11）日上櫃掛牌交易，早盤股價一度衝破200元大關，目前仍力守180元之上，大漲一倍。

安格今（11）日以承銷價88元掛牌上櫃。受惠USB Type-C介面影像轉換市場高度需求，該公司上半年累計營收2.92億元，年成長141.58%，稅後純益6,595.6萬元，較去年同期大增14倍，每股稅後純益3.13元，優於去年全年表現。

安格目前產品包括視訊轉換晶片、高速訊號處理晶片以及USB Type-C視訊轉換晶片，受惠市場趨勢，其中又以USB Type-C視訊轉換晶片營運動能最為亮眼。

根據調研機構IHS Markit所做的研究報告指出，在2018至2023間，預估USB Type-C全球設備數量年複合平均成長率約45%，市場規模更可從2018年的約11億台增加至2023年的約68億台，規模成長逾五倍。

在USB Type-C視訊轉換晶片部分，安格目前的主力為輸出4K/30Hz解析度的產品，憑藉著高度的轉換相容性以及系統單晶片的優勢，獲得客戶相當高的評價。

隨著消費者對於視訊畫質的流暢度越來越要求，安格針對輸出4K/60Hz的產品亦已完成設計定稿，採用一致的單晶片設計方式，提供USB Type-C轉HDMI/VGA。安格預計今年下半年可進行試產，明年開始量產，可望成為新的營運動能。

在製程部分，安格目前主力產品都在中系晶圓代工廠生產，現階段以8吋0.11um製程生產，且已於去年超前部署，預約今年所需產能，因此在供貨上較無疑慮。

在目前全球半導體產能吃緊的狀況下，單一終端產品的晶片數量越多，缺貨的風險越大。安格認為，該公司的高整合度的晶片架構，除了提供高性價比的成本優勢外，更減少客戶的缺貨風險，提高生產的穩定性。

安格目前已完成開發較8吋增加2倍以上的USB Type-C視訊轉換晶片系列的12吋55奈米製程晶片，並進入試產階段，最快今年第4季可進入量產，2022年可望加入供貨行列。

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