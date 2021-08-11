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美參院通過基建案 激勵鋼鐵類股指數漲幅逾2%居冠

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

鐵類股指數今日開盤上漲超過2.2%，鋼鐵股成交占比接近10%；主要受到美國參議院通過1.2兆美元基建案及中鋼（2002）7月營收表現亮麗的激勵。

開盤後，鋼鐵股的中鋼超過2.2%、中鴻（2014）上漲超過3%、大成鋼（2027）漲幅逾4%等指標股表現強勢。

中鋼7月出貨量比6月回溫，加上第3季開季盤的產品漲價 4.1%，7 月合併營收突破 5 月的高點 397.18 億元再創新高，達 418.83 億元，年增 69.64%，也比 6 月增長 7.88%。中鋼 1~7 月合併營收同步攀高，達 2,551.52 億元，比去年同期大增 45.62%。

統一投顧說，展望未來，對於中鋼看法正向，考量中國工信部維持 2021 年粗鋼產量減壓之目標，且俄羅斯、中國相繼實施鋼品出口退稅補貼取消政策，預期供給秩序維持相對健康將有利於亞洲區鋼價持穩。

需求端方面，由於海外疫苗施打率逐步普及，景氣復甦有望帶動製造業鋼需成長。研究部認為鋼市供需將維持健康，第4季有望迎來鋼價上漲行情，中鋼營運仍有高點可期。

中鋼 鋼鐵股

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