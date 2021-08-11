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權值電子股壓盤 台股早盤失守17,300關卡

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

美股表現分歧，四大指數收盤漲跌互見，今（11）日台股下跌15點，開在17,308點，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯電（2303）等領跌，權值電子股成為壓盤重心，指數早盤跌逾50點、失守17,300關卡，

在美股方面，受惠美國參議院順利通過1兆美元基礎建設案，激勵投資人對經濟復甦感到樂觀，因此帶動鋼鐵、原材料為首的周期股表現強勢，不過成長股表現則相對失色，科技龍頭FAANG與微軟亦全數下跌，壓抑那斯達克指數小幅收黑，道瓊與標普 500 指數收盤則創下歷史新高。

終場道瓊工業指數上漲162.82點，或0.46%，收在35,264.67點；標普500指數上漲4.39點，或0.09%，收在4,436.75點；Nasdaq指數下跌72.09點，或0.48%，收在14,788.09點；費半指數下跌40.89點，或1.20%，收在3,358.87點。

展望後市，統一投顧認為，近期台股走勢與國際股市背離，表現較為弱勢。考量重量級法說會與財報利多已近尾聲，且多家重點公司7月營收表現低於預期，加上近期成交量能縮減，電子傳產類股時漲時跌，盤面缺乏主流，拖累指數回測季線支撐，預期將陷入區間震盪整理，建議採逢低布局策略，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主。

台股 標普

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