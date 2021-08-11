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台積開跌1元 法人：8、9月營收可望向上仍看好後市

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台積電（2330）今日開盤下跌1元， 開盤價590元，主要受到7月營收1,245.58 億元，月減16.11%的影響。不過，預估８、9月營收將會向上，仍看好其營運發展。

台積電自結7月營收1,245.58 億元，月減16.11%，主要是6月基期較高。台積電日前法說會宣布第3季財測，合併營收約介於 146~149 億美元之間，以新台幣 27.9 元兌1美元為基準，預估新台幣營收計算約4,073~4,157 億元，季增9.45%~11.70%。

群益投顧推估，台積電8~9月平均單月營收約 1,435 億元。現在晶圓代工訂單能見度高，所以，台積電應可以達到財測目標。台積電第3季各產品線皆呈現成長，成長主要包括 HPC、Smartphone 和 Automotive。雖然 7nm 和 5nm 投片增加及台幣升值，且公司的產能利用率維持高檔，成本改善空間有限，但在 backendservice 獲利增加，預估台積電第3季毛利率將較第2季增加0.5 個百分點左右。

群益投顧說，台積電是現在擁有 10nm 以下高階製程的唯一純晶圓代工廠，良率又高於競爭對手，高階產能全球最多，競爭力優於同業。台積電提高 2021 年半導體產業預估至年增17%(不含記憶體部分 )， Foundry 則為年增20%。台積電2021 年美元營收目標 年增率超過20%，所以，台積電下半年營收將會逐季走高。

台積電今年成長動能來自 5G 和 HPC 需求增加，以及 7/5nm 製程營收貢獻上揚。以台積電各平台來看，2021年 HPC 和Automotive 成長率將高於公司平均成長率，而 smartphone 和 IOT 成長率則接近公司的成長率。雖台積電因先進製程比重高，影響毛利率，但高階製程市占率高，競爭力優於同業。

台積電 營收

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