期待台積電旺季效應 電子股短線缺動力

台積電7月業績自6月高點滑落，法人預期，對台積電股價衝擊應不會太激烈，短期股價可能持續橫向整理，待業績回升，股價可望逐步升溫，為電子股添增動能。

晶圓代工產能持續吃緊，聯電及世界先進受惠產品平均售價揚升，7月營收同步攀高，分別達新台幣183.66億元及36.77億元，改寫單月營收歷史新高紀錄。

台積電7月營收1245.58億元，較6月減少16.1%，引起市場關注。法人認為，台積電6月出貨暢旺，業績基期墊高，7月又適逢客戶新舊機種交替空窗期，拉貨動能減緩，影響營收滑落。

新光投信董事長劉坤錫表示，台積電7月業績雖然下滑，不過並未調整第3季營運目標，後續8月及9月業績應可回升，預期7月營收滑落對台積電股價衝擊應不會太激烈，短期可能維持橫向整理走勢。

劉坤錫指出，下半年為科技業傳統旺季，電子股應有表現的機會。分析師王兆立說，電子股尚未接棒成為市場主流，目前台股仍處主流轉換的陣痛期，短期將持續震盪整理。

劉坤錫表示，台積電是電子股中的重要指標，隨著大客戶蘋果（Apple）新iPhone備貨需求升溫，台積電後續業績可望回升，屆時股價動能是否隨著升溫值得觀察。