台股季線保衛戰 留意財報效應

台股今（10）日維持量縮整理格局，由於整體量能仍持續不到4,000億元，加上近期櫃買市場出現漲多整理，大盤再度回測季線支撐，盤中季線一度遭到跌破，終場指數下跌161點，收在17,323點。尾盤雖然收復季線，但距離季線只差距10多點，後續大盤將面臨季線保衛戰。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，財政部公布7月出口規模379.5億美元，創下歷年單月新高，年增34.7%，連13個月正成長，也創下今年單月新高。包括電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品、運輸工具等四大貨類出口值也都創紀錄，寫下單月新高，出口表現亮麗可歸功於全球景氣回升力道增強，其次國際原物料行情維持高檔，第三是遠端需求與科技創新效應，第四受惠外銷旺季，最後則是出口產品價格調漲。

展望8月，近期新冠病毒再起、供應鏈缺料、缺櫃導致出口吃緊都是變數，加上去年8月出口為311億美元，在基期較高，整體年增率預期會降至30%以下，介於374億美元至388億美元之間，數值仍可再挑戰單月新高，整體表現仍佳。

此外，新冠肺炎近期在美、歐、中國等確診人數均有持續攀高跡象，加上原本東南亞疫情仍未受到控制，市場擔心疫情因素，造成各國股市紛紛出現回落，台股雖然在本土疫情趨緩，但股市仍舊受到國際股市衝擊，加上本周為第2季財報公布尾聲，通常歷史經驗顯示，最後一周的財報通常存在不如預期，也直接影響台股表現，因此，近期大盤在量能無法放大下，指數短線恐將仍維持整理，季線若失守，操作要保守因應。