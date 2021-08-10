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台股跌161點收17,323點 多頭勉強守住季線

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

台股今（10）日收盤下跌161.51點，收盤指數17,323.64點，成交量3,500.66億元。今日缺乏多頭主流股撐盤，大盤指數一路下滑，測試季線支撐，尾盤勉強守住季線。

台股今日開出小高盤，但因追價買盤不繼，賣壓逐漸出籠，尤其早盤想搶短的貨櫃三雄股價出現下挫，原本漲幅超過3%出現收斂，也讓投資人偏多態度出現轉變；權值股的台積電（2330）也走勢疲軟，盤中跌至589元。權王及人氣股買氣不振，盤面又缺乏多頭指標領軍，大盤指數盤中跌至17,310.36低點，下跌約1750點。

今日電子股成交占大盤比例接近五成，但缺乏多頭主流股領軍，反而出現昨強今弱的現象，IC設計族群今日持續走低，讓半導體指數跌勢加重，投資人改以當日沖銷操作策略居多，更加深今日午盤過後的賣壓；航運股指數今日跌幅約2%，成交占比超過三成，貨櫃三雄開高走低讓投資人搶短也吃到苦頭。

台股 台積電

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