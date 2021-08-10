國內投顧維持買進長榮 調整目標價至189元

長榮（2603）今（10）日走勢呈現開高走低，盤中回測平盤；儘管7月營收繳出亮眼成績單，但本土投顧認為，在基期墊高後，明年運價再上漲機率降低，維持買進投資評等，但把目標價調整至189元。

長榮單月營收衝破4字頭大關，7月營收達458.7億元，年增率168.5%、月增率21.6%；累計前七個月營收2,357.9億元，已超越去年全年總和，年增率達125.7%，單月、累計數字均續寫歷史新高紀錄。

本土投顧認為，觀察近期各大港口航班準班率，受到各地水災及颱風等影響，內陸及港口運輸再度雍塞，貨櫃航運運輸緊張狀態短期難解，加上第3季為運輸旺季，在運價呈現上漲走勢下，預估長榮第3季稅後淨利513.62億元，每股純益（EPS）9.71元。

本土投顧指出，就以SCFI指數來看，在遠洋航線運價上漲帶動下，2021年SCFI指數呈現上漲型態，前八月的SCFI指數平均值為3,230點，較2020年的平均值1,181點，成長173.5%；展望2022年，在基期墊高下，預估SCFI指數均價將可能呈現下跌，運價再上漲機率降低。