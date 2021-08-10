外資喊買九大潛力傳產股 首評美食目標價200元

全球經濟解封，餐飲需求谷底回升，瑞士信貸看好美食-KY（2723）中、美兩大市場動能恢復，加上成本結構優化提升財務體質，後疫情時代的營運爆發力可期，明、後年每股純益（EPS）上探7元及8元，首次追蹤給予「優於大盤」評等，目標價200元。

瑞信10日同步出具台灣非科技股投資策略，推薦國際客戶加碼美食、中信金（2891）、國泰金（2882）、開發金（2883）、美利達（9914）、聚陽（1477）、統一超（2912）、寶雅（5904）和網家（8044）等九檔個股，為搶搭全球內需成長和台灣電商等利基題材的投資首選。

瑞信表示，美食營運一度飽受新冠疫情衝擊，但隨公司三大策略奏效，包括關閉低生產效率的店面、積極優化成本結構，及翻新新店門面，有效推升中、美事業獲利成績。其中，大規模升級菜單和數位平台，更讓今年來中國的同店銷售（SSS）飛快成長。

中國近期景氣增速下行，台灣先前升級疫情警戒，但美食85度C中國門市收入穩健擴張，台灣買氣也見抗跌，合併營收連五個月成長，國內法人觀點已率先翻多。

瑞信指出，隨美食同店銷售表現回神，後疫情時代取得比其他對手更好的戰略地位，成長性可望保持領先。2022年美食的營益率預估提升到8.4%，大幅高於今年的7.2%；2022-2023年受惠同店銷售加速成長，獲利複合增速更挑戰25%，EPS上看7元、8.4元。

瑞信補充，目前美食本益比約18.8倍，尚低於長期平均值一個標準差，評價有吸引力，積極推薦布局。