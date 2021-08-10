大立光今除息 早盤填息65%

光學股大立光（3008）今（10）日進行除息交易，在台股大盤下跌逾百點下，大立光盤中股價仍一度上漲，盤中股價高點來到2,790元，填息幅度約65.5%。

大立光今天除息，每股配發91.5元現金股息，創歷年來新高，也改寫台股新紀錄，現金股利總額122.74億元，將於9月3日發放。

由於8月以來，外資持續賣超大立光，使得大立光股價連續破底，除息股價表現相對弱勢，除息參考價2,728.5元，在外資賣壓沈重下，大立光除息參考價跌破2,800元。

大立光股價已來到波段新低，今日早盤以高於除息參考價的2,770元開出，盤中股價一度上漲2,790元，填息幅度約65.5%，近日若台股大盤回穩、且外資調節壓力暫緩，大立光仍有望持續填息步調。