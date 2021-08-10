快訊

評／奧運日本奪金後，棒球「去奧運化」仍難挽回？

下個颱風可能生成時間曝光 彭啟明籲：提前做好防護

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電早盤股價跌 法人估7月營收趨勢向下

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

電子股資金退潮，晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日 股價回跌，早盤一度跌破590元。該公司將於下午公布7月營收，法人預估應會低於6月水準。

台積電今日股價雖以紅盤開出，隨後即遭遇賣壓，緩步走跌，早盤最低跌到589元、下跌6元，此後都在平盤下游走，力守590元關卡。

台積電將於下午公布7月營收成績單，法人預估，在6月營收衝高到1,485億元、改寫歷史新高後，7月業績應會回檔，8 月和9月再隨大客戶蘋果「A15」處理器放量生產而回升。

台積電預估，第3季美元營收介於146到149億美元之間，以新台幣兌美元匯率27.9元假設下，合併營收介於4,073.4 至4,157.1億元，較上季成長9.5%到11. 7％，平均毛利率介於 49.5%至51.5％，營業利益率介於38.5%至40.5％之間。

台積電 營收

延伸閱讀

畢業後進台積電！30歲男有車有房嘆空虛：只是帳戶數字在變

台積電ADR抗跌 較台北交易溢價10.6%

打破缺料魔咒 廣達、仁寶7月營收超預期

金控前七月獲利 將超越去年

相關新聞

翻船實錄》散戶當沖炒高、主力三部曲拋售 航運股利多出盡？

短短一個月，航運股的走勢，如捉摸不定的海象，帶領投資人身歷一趟驚濤駭浪之旅。

謝金河看好聯電帶動台股 第一金投顧董座估「這時」可望再挑戰萬八

台股先前攻上萬八，原以為會上看兩萬，未料台股回檔，令投資人擔憂，台股第三季是否有機會再創高點？第一金投顧董事長陳奕光指出，萬八的部分8月可能再挑戰一次，把基本面放中間會是較好的主軸。

外資喊買九大潛力傳產股 首評美食目標價200元

全球經濟解封，餐飲需求谷底回升，瑞士信貸看好美食-KY（2723）中、美兩大市場動能恢復，加上成本結構優化提升財務體質，...

台積再奪英特爾大單 估全年EPS逾22元、法人喊買

英特爾將領先蘋果，率先採用台積電（2330）最先進的3奈米（N3）製程；雖台積電先前法說會表示，N3量產首年主要動能來自...

全球車廠加速電動車研發 相關個股再度風生水起？

萬寶投顧陳子榕指出，美國最新非農就業報告出爐，7月就業人口數上升、失業率下降，兩者都優於市場預期，當然市場又將關注聯準會決策動向，雖然聯準會沒有直接表態，但內部成員頻頻出來喊話，預估聯準會極有可能在今年開始縮減購債規模，最快2022年底升息。

非農就業報告蝴蝶效應 航運、鋼鐵浮現中期買點

萬寶投顧蔡明彰強調，現階段電子與傳產雙主流，投資組合必須平衡配置。不過，7月美國非農就業報告，新增就業人數94.3萬人，超過預期的85萬人，失業率5.4％，為去年3月疫情衝擊以來最低。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。