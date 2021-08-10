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台積電早盤股價跌 法人估7月營收趨勢向下
電子股資金退潮，晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日 股價回跌，早盤一度跌破590元。該公司將於下午公布7月營收，法人預估應會低於6月水準。
台積電今日股價雖以紅盤開出，隨後即遭遇賣壓，緩步走跌，早盤最低跌到589元、下跌6元，此後都在平盤下游走，力守590元關卡。
台積電將於下午公布7月營收成績單，法人預估，在6月營收衝高到1,485億元、改寫歷史新高後，7月業績應會回檔，8 月和9月再隨大客戶蘋果「A15」處理器放量生產而回升。
台積電預估，第3季美元營收介於146到149億美元之間，以新台幣兌美元匯率27.9元假設下，合併營收介於4,073.4 至4,157.1億元，較上季成長9.5%到11. 7％，平均毛利率介於 49.5%至51.5％，營業利益率介於38.5%至40.5％之間。
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