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凱基投顧提供研究報告助客戶 免費加入會員抽大獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基投顧提供客戶研究報告，第一手分析助攻投資海外市場。(凱基投顧提供)
凱基投顧提供客戶研究報告，第一手分析助攻投資海外市場。(凱基投顧提供)

隨著投資人年輕化以及新冠肺炎疫情居家理財需求的提高，國人電子下單占比高達七成，凱基證券提供客戶全方位即時又便利的數位服務，繼廣受好評的線上開戶交易送好禮活動，再加碼推出免費加入凱基投顧會員抽大獎活動，助投資人布局海外市場一臂之力。

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只要是凱基證券的客戶，不需要另外支付費用，即可線上申請成為凱基投顧會員，並瀏覽各項專業研究報告。9月15日前成為凱基投顧的會員，可以參加周周抽LINE POINTS，集氣抽AirPods Pro等抽獎活動，獎項總價值超過新台幣10萬元。

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