挖礦熱潮降溫！十銓營收月減逾27% 股價打入跌停

記憶體模組廠十銓科技（4967）公布7月營收5.19億元，虛擬貨幣市場降溫下，該公司單月營收較上月及去年同期均呈現下滑，單月營收較上月大減27.76%，使得該股今（10）日早盤一度打入跌停。

十銓7月營收5.19億元，較上月下滑27.76%，也較去年同期下滑14.66%，該公司表示，7月營收出現雙降，且較上月衰退幅度達到27.76%，主要由於5月過後，挖礦市場受到政策影響熱度趨緩，致使消費市場需求受到二手拋售潮影響，連帶使得618及 Prime Day等電商零售跟著降溫，市場進入短期調節所致。

受到7月營收較上月明顯下滑，今日十銓股價開出之後，賣壓湧現、股價呈現開低走低，早盤一度打入跌停板，股價今日跌停價來到63.2元，盤中一度有千張跌停價賣單掛出。

雖然7月營收下滑，不過，該公司仍對於後市營運持正向看法，十銓表示，該公司全系列新品將於9月線上發表，備戰下半年產業旺季，持續看好5G、IoT、車用市場復甦商機，可望帶動下半年營運成長。