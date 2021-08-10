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日媒專訪 蔡英文：美日關切台海 是對中軍事擴張傳遞「信號」

美股跌多漲少 台股小漲7點開17,492點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

美股四大指數收盤跌多漲少，那斯達克指數以上漲作收，帶動台股今（10）日開盤小漲7點，開在17,492點，早盤在貨櫃三雄領漲，聯發科（2454）助攻下，大盤一度站回17,500關卡，不過受到台積電（2330）、聯電（2303）持續壓盤影響，指數轉趨於在平盤附近震盪。

在美股方面，由於Delta病毒持續在全球快速傳播，市場擔憂經濟復甦步伐將受阻，拖累能源股領跌整體股市。而且強勁的非農就業數據也令投資人擔心，聯準會將加快縮減刺激政策，壓抑整體股市交易氣氛較為觀望，道瓊與標普500均由歷史高位小幅回落。不過，受惠Moderna為首的生技類股強勁上漲，且區塊鏈、新能源、中概股也表現不俗，帶動那斯達克指數盤中翻紅收高。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數下跌106.66點，或0.30%，收在35,101.85點；標普500指數下跌4.17點，或0.09%，收在4,432.35點；Nasdaq 指數上漲24.41點，或0.16%，收在14,860.18點；費半指數下跌12.29點，或0.36%，收在3,399.76點。

統一投顧認為，雖然歐美景氣持續復甦，帶動國際股市上揚；不過，近期台股走勢與國際股市背離，表現較為弱勢。考量重量級法說會與財報利多已近尾聲，加上近期成交量能縮減，電子傳產類股輪漲輪跌，盤面缺乏主流，且面臨上檔月線反壓，預期指數將陷入區間震盪整理，建議採逢低布局策略，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板、HPC供應鏈、APPLE供應鏈、航運、鋼鐵、高爾夫及汽車相關等族群。

台股 標普

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