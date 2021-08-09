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避險買盤轉進 鋼鐵、玻陶類股逆揚

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

台股9日因外資連二日調節，以及中小型電子股獲利賣壓出籠，回測季線支撐，中鋼（2002）、台玻等二檔產業龍頭股半年報繳出亮麗成績單，吸引避險買盤進駐，帶動鋼鐵、玻陶類股逆勢走揚。

美國最新就業數據優於預期，引發投資人獲利了結科技股，轉向周期性類股，加上美元指數突破月線，壓抑昨日台股大型科技股表現，漲多的中小型電子股更成為資金撤出的重災區，多頭聚焦貨櫃三雄、航空雙雄、鋼鐵、玻陶、貿易百貨等族群。

沉寂一段時間的鋼鐵股，昨日漲幅達2.9%，在19大類股中走勢最為強勁，主要受惠於市場傳出中國大陸基於環保限產，以及抑制鋼品出口，最快可能9月底對鋼鐵出口課稅10%至25%，加上各國積極推動基礎建設，鋼材供需吃緊將使報價易漲難跌。

財報利多亦為近期鋼鐵股添增題材，指標股中鋼、中鴻公布上半年每股稅後純益（EPS）分別達1.6元、2.7元，優於市場預期，激勵中鋼昨日漲4.4%收37.45元，一根中長紅棒突破多條短期均線，帶動中鴻、中鋼構、聚亨、新光鋼等個股強勢演出。

台玻公布上半年稅後純益48.0億元，EPS為1.6元，改寫歷年同期新高紀錄，法人預期第3季可望持續走揚，吸引外資及自營商連二日回補，昨日股價漲1.5%收39.15元，其他如和成、冠軍、凱撒衛等也都逆勢抗震。

法人指出，類股漲勢無法良性輪動是目前盤勢陷入整理的原因之一，預期短線類股、族群，乃至於個股漲跌趨於向於分岐機會較高，操作可聚焦財報優異、營收成長、報價漲價等利多題材發酵，同時多方資金流入等技術面量價增溫相關個股偏多操作。

鋼鐵股 中鋼構

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