八大公股行庫撐台股 買超金額居法人之首

美國科技股偏弱，台股9日開低走低，終場跌41點，收在17,485點。在三大法人中，外資及自營商都站在賣方，只有投信小幅買超。八大公股行庫則力撐台股，9日買超10.9億元，為二連買。

美國7月非農就業數字優於預期，美股S&P 500及道瓊工業指數上周五（6日）雙雙創新高，但那斯達克指數則小跌，台股9日開盤後一度大跌170多點，終場跌幅縮小到0.2%。相較於其他法人，八大公股行庫9日的買超力道最強。

CMoney統計，在9日八大公股行庫的買超個股中，就金額來看，以萬海（2615）、聯電、台泥、天鈺、聯詠、群聯、國巨、彩晶、敦泰、可成等十檔個股最受青睞。其中，萬海獲買超金額達3.8億元最高，聯電以2.6億元居次。這些個股仍以電子股居多，但也有航運及水泥等傳產股。

不過，八大公股行庫9日雖然買超聯電、聯詠等「聯家軍」，但對於晶圓代工龍頭台積電則是大賣超，單日賣超台積電金額達3.7億元，為賣超第三大。八大公股行庫9日賣超前二大則是亞泥（賣超4.2億元）及國泰金（3.9億元）。

就技術面來看，群益金鼎證券指出，大盤成交量持續縮減，人氣退潮、買盤轉趨保守，近期與美股走勢脫鉤，原先強勢的中小股也補跌。加權指數遲遲無法突破月線，接下來預計維持在月季線之間區間盤整，屬於弱勢整理局面。

安聯投信分析，近期盤勢仍維持盤整格局，部分擁有利基或財報展望佳的族群時有表現，但同時短線資金持續快速輪動、籌碼面凌亂，加上地緣政治雜音、中國政策動向與內部經濟需求長線發展也帶來干擾。