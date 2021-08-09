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台股今收小黑 法人這樣看後市表現

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
上周亞股資金流向。圖／保德信投信提供
上周亞股資金流向。圖／保德信投信提供

台股今天在台積電強拉帶動下，指數以小跌41點作收，收在1萬7485點、成交值3489億元。法人表示，近期資金持續回流電子股，預期隨著資金挪移，當沖資金持續降溫並呈現量縮，對於台股中長期的籌碼面有利。

台股因電子股表現疲弱，盤中一度重挫超過170點，但靠著傳產族群的航運、鋼鐵類股支撐而跌幅收斂，尾盤在台積電2874張買盤推升下跌幅收斂，守住10日線1萬7435點。

台股上周周線轉為收紅，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，由於近期內外部多空因素交雜，對內有財報、法說陸續公布，對外則是美國的經濟數據等，指數持續於月線附近震盪，需待這些不確定因素較為明朗後，資金將重返市場，帶動整體資金動能回溫，而半導體供應鏈由於業績表現亮眼，有望優先獲得市場資金認同。

他說，近期資金持續回流電子股，上周電子類股單日成交比重平均達56%，預期隨著資金挪移，當沖資金持續降溫並呈現量縮，開始有不耐久盤的賣壓出籠現象，對於台股中長期的籌碼面有利。

外資動向方面，保德信投信指出，揮別遭外資賣超的7月之後，8月第一周外資明顯回補亞洲股市，上周除了泰國、馬來西亞持續失血之外，其他亞洲市場全數獲得資金回補，其中以台股吸金22.17億美元最為亮眼，創年初以來單周最高買超金額，僅次於今年第一周的27.09億美元，南韓股市也獲得16.69億美元資金淨流入，為近21周來單周外資買超之最，而印度獲得4.77億美元資金買盤挹注，中斷連三週賣超窘境，也是6月中旬以來的單周回補最高金額。

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