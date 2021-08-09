台積電尾盤翻紅台股收跌41.13點 三大法人賣超99億

史蒂芬．羅奇(Stephen Roach)的懺悔文 這一期今周刊有兩篇重要文章，不約而同都講到前摩根士丹利亞洲區前主席，現任耶魯大學教授的羅奇，背後都有深刻意涵，也攸關未來投資大趨勢的判斷，值得大家關注。

2021-08-09 10:45