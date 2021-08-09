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台積電尾盤翻紅台股收跌41.13點 三大法人賣超99億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

台股今（9）日開低，一度下滑至17,350.15點，一連失守17,500點及17,400點兩道關卡，終場以17,485.15點作收，下跌41.13點，成交量3,489.09億元；三大法人賣超99億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超73.51億元，投信買超0.13億元，自營商賣超（合計）25.61億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.35億元，自營商（避險）賣超14.25億元。

台股今日以17,505.01開低後走低，電子股走弱下，指數一度重挫超過170點，航運股再成盤面亮點，一度占大盤成交比重超過3 成，類股上漲，華航、長榮航漲停，貨櫃股中，萬海收黑，長榮、陽明上漲作收，尾盤台積電強拉翻紅，收在595元，大盤跌幅收斂，收在17,485.15點，跌幅0.23%。

自營商 長榮航

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