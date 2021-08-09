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股市逢高如何投資布局 專家提兩點建議

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，擔心股市過熱恐將回檔的投資人，可將部分資產轉移至債市避險，券種選擇上，高收益債及新興市場債收益相對較高，且更能受惠經濟復甦，是配置債券時極佳的選擇。歐新社
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，擔心股市過熱恐將回檔的投資人，可將部分資產轉移至債市避險，券種選擇上，高收益債及新興市場債收益相對較高，且更能受惠經濟復甦，是配置債券時極佳的選擇。歐新社

隨著歐美國家陸續解封，全球經濟復甦腳步加快，通膨及升息的疑慮讓投資市場大幅波動，如何掌握今年下半年的投資動向？野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，擔心股市過熱恐將回檔的投資人，可將部分資產轉移至債市避險，券種選擇上，高收益債及新興市場債收益相對較高，且更能受惠經濟復甦，是配置債券時極佳的選擇；股票選擇上，則以具抗通膨特性的原物料股票基金為首選。

基金交易平台「鉅亨買基金」與野村投信、Smart智富共同舉辦線上投資論壇「疫情時代領息大進擊」，針對今年下半年的投資看法，野村投信認為，通膨議題、寬鬆政策退場及經濟成長力道是貫穿今年下半年投資的三大主軸。整體而言，高通膨仍將持續一段時間，在經濟復甦有望延續下，估計FED最快於今年底開始進行減債計畫；而變種病毒的來襲對經濟成長雖有衝擊但影響有限，建議投資人除了建置風險性資產，可利用高息的資產來提高收益。

張繼文表示，通膨升溫主要來自短線供需缺口造成的漲價效應所致，由於歐美經濟解封帶來的報復性消費促使需求升溫，若勞動市場持續緊俏，薪資成長將使高通膨持續一段時間。至於FED何時開始縮減購債？至今FED仍重申寬鬆立場不變，不過，隨著美國經濟成長力道轉強，寛鬆政策退場勢在必行，預期最快於今年第四季到明年第一季間開始縮減購債規模。在經濟成長力道方面，變種病毒Delta再次肆虐全球，不過，隨著疫苗施打率提高，重症機率降低，對經濟的衝擊力也會減弱，加上各國報復性消費潮陸續接棒，全球經濟成長力道仍有望延續至2022年。

面對高通膨及FED寬鬆政策退場，投資策略該如何調整以追求更佳的收益？張繼文指出，過去美股站上波段高點後，一旦出現漲多回檔，往後計算各期間的新興債與全球高收益債表現皆優於股市。而根據歷史經驗，2013年FED縮減購債時，美債殖利率達到高點後，股債市各類資產都呈現先跌後漲的情況。因此，一旦FED開始討論減債，反而是進場佈局良機。至於如何布局，擔心股市過熱恐將回檔的投資人，可將部分資產轉移至債市避險。券種選擇上，高收益債及新興市場債收益相對較高，且更能受惠經濟復甦，是配置債券時極佳的選擇。在股票選擇上，則以具抗通膨特性的原物料股票基金為首選。

除了資產配置策略，投資類型及投資管道所牽涉的各種費用，也影響基金的投資報酬。「配息達人」郭俊宏指出，同一檔基金通常又分為前收及後收兩種類型，差別在後收型比前收型多了分銷費用，雖然後收型號稱不收手續費，但若是提前贖回，則會收取遞延手續費，比較下來，後收型的報酬往往都低於前收型基金。另外，透過基金平台與銀行申購基金，費用上也有差異，基金平台手續費較低，因為款項收付服務由集保結算所提供，具有免收信託保管費的優點，資金安全更有保障。

郭俊宏也建議投資人，除了透過配息基金賺進穩定現金流，依目前經濟持續復甦的情況下，若能將配息滾入再投資，以息養股方式，創造的複利效果則更為驚人，更容易提早達成財富自由。

通膨 股票

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