台積電拉尾盤！台股守住十日線 跌41點收17,485點

今（9）日台股開盤後走低，因電子股不給力，盤中指數一度跌至17,350點，下跌176點；盤中在台積電（2330）股價回升，面板雙雄股價開低後走高，買盤逐漸進場拉抬，尾盤台積電上漲強拉4元帶動下，大盤指數日K線拉出長下影線，守住10日均線，終場下跌41點，收在17,485點，成交量達3,489億元。

國際股市漲跌互見，台股盤面資金轉進傳產族群，航運、鋼鐵、百貨、玻璃陶瓷等類股表現不錯，中鋼（2002）漲逾4%、中鴻（2014）也漲逾3%、華航（2610）及長榮航（2618）攻上漲停。

中小型股方面則遭到資金明顯調節，漢磊（3707）打入跌停，晶宏（3141）、杰力（5299）、M31（6643）、凌陽創新等跌逾8%，櫃買指數以下跌5.11點或2.29%，收在217.34點，一根長黑棒，跌破5日、10日以及月線。

展望後市，中信小資高價30 ETF 經理人張逸敏表示，就籌碼面而言，電子交易比重已回升至五成水位，儘管近期可能仍受到Delta變種病毒干擾部分供應鏈，但觀察終端需求仍呈現穩定復甦，對競爭力高的高價電子股未來展望仍相對正向。

台股近期在題材上可留意跌深的半導體設備、伺服器、電動車及上半年財報優於預期之族群類股，大盤目前陷入月線攻防戰，短線上容易遇壓，手中持股應汰弱留強，並嚴控持股水位。