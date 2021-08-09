台股開盤跌21.27點 長榮開盤漲1元
台股今（9）日開盤下跌21.27點，開盤指數17,505.01點。台積電（2330）開盤590元，跌1元；長榮（2603）開盤143元，漲1元。
群益投顧表示，大盤月線壓力遲未突破，指數月季區間震盪，拉回觀察12日線支撐。目前沒有出現半導體聯手航運同時上攻的現象，指數不容易往上攻。若指數無法站上月線、17600點頸線，回跌先觀察12日線的支撐，指數暫維持在月季線區間震盪的局面。
群益投顧說，近期貨櫃航運當沖力道趨緩，使得成交量萎縮，讓電子股有更多表現空間；不過，本周須留意航運公布財報及陽明（2609）出關，波動和成交量是否因此放大，進而影響台股盤面和電子股表現。法人主要聚焦半導體成熟製程，但是指數仍在月季線區間震盪，目前買盤轉趨保守，採取低接不積極追價的操作方式。
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