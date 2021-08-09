快訊

台中太平半夜火警連燒4戶 居民驚醒逃生

食藥署搶打、超打名單曝光 接種率高達169%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電子與傳產良性輪動 台股短期盤勢以整理為主

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

富蘭克林華美投信認為，短線遇到財報公布市場訊息雜亂，加上國際上Delta變種病毒擴散加速，儘管電子與傳產良性輪動，但大盤快速量縮，預料短期盤勢以整理為主。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，基本面上短線並無太大變化，為近期市場消息較多，影響投資信心，加上加權指數的位置已達一萬七千點，故預期大盤短期仍偏整理格局，所幸電子股拉回整理時，有低接買盤，且傳產航運有買盤遞補支撐，類股良性輪動。

郭修伸分析，由籌碼面的部份看來，近一周大盤成交量快速下降，觀察下滑的原因主要以當沖的數量降低，對於盤勢來說仍屬有利，散戶籌碼淡出市場後，盤勢有機會偏向法人格局操作，籌碼相對較乾淨，也有利後市三大法人來判斷投資方向。

郭修伸認為，至下周16日前，台灣第二季季報將完全公布，留意部分未公布財報不佳個股，可能引起市場震盪；針對目前已公布財報之個股，多半能超出預期且對第三季展望樂觀，惟部分個股漲多有回檔可能應留意；目前看好科技類上游、IC設計、載板類股。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，近期出現較多航運股違約交割，故政府祭出限縮交易額度，規範當沖交易量不能太大，故使近一周交易量縮小原因，接下來會對當沖做警示，顯示籌碼混亂，加上財報公布也有交易量影響，交互限制。

周書玄認為，傳產股仍具表現機會，特別看好貨櫃、散裝類股。由於全球都注意通膨、原物料漲價的因素，也影響終端產品價格，原物料價格持續被關切；雖然美國強調通膨是暫時的，代表強烈需求也是暫時的，貨櫃的擁擠可能也是暫時，目前的看法暫時的通膨可能延續兩年，表示傳產、原物料具表現機會，除非美元大幅彈升，原物料才不會持續上漲，這些問題都環環相扣，建議投資人持續觀察美中貿易戰、通膨變化與後續減碳排影響。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，電子類股目前缺乏主流，以個股表現為主，短線大盤以整理格局為主，建議布局電子為主，傳產為輔；不妨挑選解封後，對比去年下半年(YoY)低基期、營收成長會持續者，策略持股以晶圓代工、IC設計、車用電子為主，搭配傳產的航運、運動器材類為主，或利用台股基金中長期做定期(不)定額投資，布局台股表現機會。

財報 通膨

延伸閱讀

資金快速輪動 台股維持震盪格局

內外資解盤 買小不買大

台股ETF配息率 衝6%

經濟日報社論／正視通膨隱憂及預期物價上漲心理

相關新聞

內外資解盤 買小不買大

台股上周由於貨櫃三雄股價止跌微揚，加上半導體與塑化族群助攻，帶動指數震盪盤堅，周線終止連二黑。

台股開盤跌21.27點 長榮開盤漲1元

台股今（9）日開盤下跌21.27點，開盤指數17,505.01點。台積電（2330）開盤590元，跌1元；長榮（2603...

美科技股走弱 台股突破月線有難度

雖然道瓊工業指數和S&P 500指數創新高，但美國科技股卻反向走弱，分析師表示，電子股接棒主流出現變數，台股突破月線17...

半導體股 五檔搶鏡

台股上周電子股成交占比回溫，從籌碼面上，也可以觀察到外資、投信紛紛敲進半導體股。

視訊參與股東會 三管道

今年集保結算所配合金管會政策，建置「視訊輔助股東會平台」，讓投資人遠端參與股東會，兼顧防疫與股東權益。

電子與傳產良性輪動 台股短期盤勢以整理為主

富蘭克林華美投信認為，短線遇到財報公布市場訊息雜亂，加上國際上Delta變種病毒擴散加速，儘管電子與傳產良性輪動，但大盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。