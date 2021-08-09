資金快速輪動 台股維持震盪格局

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，整體來看，盤勢仍大致維持盤整的格局，部分擁利基或財報展望佳的族群時有表現，但另一方面，短線資金快速輪動、籌碼面凌亂，還有地緣政治雜音、中國政策動向與內部經濟需求長線發展等也仍持續干擾，使得市場承壓。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，目前來看，市場資金持續在留意明年有成長性、或有利基的族群。不過，部分題材也因為短線資金快速輪動的牽動下，很快反應，漲多休息或是拉回整理後再有表現的節奏，也讓電子和非電族群輪流表現。

蕭惠中表示，現階段對後市中性看待。但對於近期的地緣政治，以及中國啟動新一波的產業調整，儘管目前來看台股所受影響有限，但仍須提防，持續留意外資在亞股的動向，以及觀察未來影響層面是否會進一步擴散到亞股和台股。

至於在科技方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期全球需求樣貌逐漸改變，展望明年仍可看見持續成長、延續缺貨題材股，如ABF載板、矽晶圓族群，目前供需吃緊，而且很多客戶已在爭搶未來一年產能，報價趨勢往上。

廖哲宏表示，展望未來，對科技類股看法正向，接下來市場聚焦的關鍵應該是在2022年具有能見度和成長性的三大族群，車用電子相關、速度規格提升，以及晶圓代工擴產等。

在方向上，科技方面，AI(人工智慧)、車用電子、高速傳輸、雲端伺服器等具有3-5年長期的結構性成長機會，也值得布局，傳產則看好隱形眼鏡、紡織衣鞋等類股。

至於近期部份科技產品出現的雜音，包括中國及新興市場上半年電視銷售疲弱，筆電出現需求下滑，過去兩個月訂單出現大幅下修，特別是以教育使用為主的Chromebook，這類產品未來半年能見度仍相當低，但對整體台灣科技產業產值影響有限。