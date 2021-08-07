營收創高股 法人卡位

上市櫃公司7月營收進入密集公布期，旺季、漲價、轉單效應帶動多檔個股繳出亮麗成績單，包括聯電（2303）等12檔營收改寫歷史新高，近五日獲得法人買超逾3,000張，本周股價漲幅普遍優於大盤。

歐美地區景氣復甦，終端積極回補庫存，加上5G、資料中心、車用電子等需求有增無減，國內外銷訂單及出口持續創下佳績，上市櫃公司營收強強滾，統計至6日止，已有逾90家7月營收締造歷史新猷，並吸引法人進場卡位旺季行情。

以近五日法人買超逾3,000張的12檔個股來看，除玉山金、南亞、亞聚、四維航等四檔外，其餘八檔均為電子股，包括聯電、頎邦、力成、矽格、金居、聯詠、京元電子、晶豪科等，集中於晶圓代工、封測、IC設計等半導體族群。

法人分析，聯電產能持續滿載，第3季毛利率及獲利可望更上一層樓，隨力積電申請上市，近期啟動補漲行情；由於定位為特殊製程領導者，針對不同應用量身打造製程技術，晶圓代工產能吃緊對聯詠等聯家軍影響有限，並可順勢調漲報價，有助股價多頭續航。

受惠於5G通訊、汽車電子強勁復甦，以及疫情帶動宅經濟效應發威，法人認為，半導體封裝需求持續擴增，現階段產能相當緊俏，報價持續上揚可期，加上評價相對偏低，以及高股息殖利率優勢，因此獲得法人進場承接，推升股價落後補漲。