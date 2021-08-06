華邦電7月合併營收衝上90億元 改寫單月新高

記憶體大廠華邦電（2344）今（6）日公布7月合併營收，加上子公司新唐科技等，7月份合併營收衝上90億元，達90.9億元，月增4.2%，改寫單月新高，年增更120.4%。

華邦電累計今年前七月合併556.49億元，較去年同期增加95.77%。

華邦電稍早公布第2季財報，公布第2季毛利率突破四成，達到42%，每股純益084元，創單季新高；上半年獲利大增6.9倍，每股純益1.24元。

華邦電總經理陳沛銘表示，利基型記憶體明年除了華邦電小量增產外，都沒有新增產能，預估明年仍會供不應求。

他透露，華邦電在高雄興建的12吋新廠，預定明年1月開始裝機，第2季試車，第3季試產，第4季放量投片，預估到2022第4季會達到第一階段每月1萬片的滿載設計產能。

陳沛鉊看好穿載裝置、網通WiFi5、WiFi6、物聯網、車用、遠端應用、工業加速數位轉型及美國啟動基建，加速光纖到戶最後一哩路的網路連結，都將搭載更多容量的利基型DRAM及NOR 和NAND Flash，在需求持續提升及新增產能有限下，明年二大利基型記憶體都會正面發展。