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中信小資高價30獲准成立 預計13日掛牌

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

中信投信推出國內首檔聚焦高價股、零股熱門標得ETF-中信小資高價30 （00894），已於5日獲准成立，預計13日掛牌。法人表示，逾半千金股於7月獲法人增持，動力來自兩大利基，一是高價股半年報普遍亮麗，二是電子業進入傳統旺季。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，台股的千金股主要集中在電子業，半年報多數業績超過預期，且近期法說會對下半年展望多為正面訊息，因第３季為傳統電子旺季，半導體缺貨漲價效應持續，車用、伺服器出貨轉強等，不少公司營收可望持續創高，競爭力高的高價電子股未來展望仍具想像空間。高價股因法人持有比率高，股本相對小，對於市場波動亦較敏感，多頭時期漲勢高於大盤，建議投資人以ETF參與市場多頭行情。

另一方面，張逸敏表示，美國第2季經濟數據低於市場預期，上周聯準會會議也延續貨幣寬鬆政策，美元指數出現漲多回檔，指數跌破月線支撐，亞幣隨之反彈，有利台股後續資金動能轉強。目前全球主要國家經濟復甦更加明確，股市仍呈現多頭狀態，即便聯準會今年底前縮表，根據過去經驗，縮表可能對股市帶來短期衝擊，但跌幅多半在10%內。

高價股 中信 ETF

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