台股跌76點收17,526點 周線收紅K棒

台股今(６)日收盤指數17,526.28 點，下跌76.84點，成交量3,977.98億元。本周台股指數上漲278.87點，周K線拉出長紅棒。

台股早盤曾因電子股未能出現多頭領軍，貨櫃三雄走勢疲弱，大盤指數一度挫低高過百點，下跌至17,469.68點；隨後在資金轉進航運股帶動多方氣勢，收斂跌幅。

電子人氣股的聯電（2303）及旺宏（2337）開高後的走低，加以台積電（2330）、聯詠（3034）、華邦電（2344）及世界（5347）等股表現未顯強勢，多頭資金頓失方向，僅敦泰（3545）、新唐（4919）、康普（4739）及朋程（8255）等股呈現走揚，電子股成交占大盤比例降至五成之下。

不過，盤中資金轉進航運股，航運股成交占比雖不及四成，類股指數盤中漲幅超過4.5%在各類股之中的表現最佳，貨櫃三雄漲幅超過5%，四維航（5608）亮燈漲停，台驊（2636）及慧洋-KY（2637）上漲逾5%。