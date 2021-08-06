快訊

雲林台西大雨狂轟 縣府宣布中午12點起停班停課

被赤字放逐的GOAT？球王梅西「21年足球分手」震撼彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旺宏售廠業外收益貢獻 盤中股價爆量創波段高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
鴻海董事長劉揚偉（右）與旺宏董事長吳敏求。 記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉（右）與旺宏董事長吳敏求。 記者蕭君暉／攝影

記憶體大廠旺宏（2337）昨（5）日宣布6吋晶圓廠以25.2億元賣給鴻海（2317），市場法人認為，在大環境條件有利下，旺宏出售舊廠的價格相當漂亮，且第3季可望有處分業外收益入帳，今旺宏股價爆出逾20萬張的大量，股價也寫波段新高。

旺宏在出售舊的6吋廠可望在第3季有業外收益貢獻下，今（6）日股價早盤開高，股價一度大漲逾5%，今日盤中股價高點來到48元，股價不僅寫下波段新高，同時也是近三個多月的新高，不過，短線大漲之後，當沖賣壓午盤湧現，再加上大盤今日下跌，盤中股價一度由紅翻黑。

由於旺宏今日具利多消息激勵股價，吸引短線資金及當沖資金進場，盤中旺宏成交量較平常爆增，午盤時成交量已逼近20萬張，已是該股自今年2月下旬以來，近5個多月的單日最大量，也是今日台股第四大成交量個股。

市場法人指出，旺宏、鴻海簽約，雙方以25.2億元達成6吋晶圓廠廠房及設備交易案，產權轉移預計於今年底前完成。旺宏將於本季認列處分業外利益，若扣除成本之後，以旺宏目前股本約185.6億元計算，市場法人推估，6吋晶圓廠出售案將貢獻旺宏第3季每股盈餘約1元以上。

旺宏 晶圓廠 當沖

延伸閱讀

郭台銘20多年半導體大夢在劉揚偉手中成真 鴻海25億元買下旺宏起家厝

攻第三代半導體 鴻海買下旺宏6吋廠

鴻海7月營收創同期新高 12日法說聚焦供應鏈缺貨

鴻海買下旺宏六吋廠 發展電動車使用的SiC功率元件

相關新聞

疫情帶來轉機 聯電等半導體突圍彈升?

萬寶投顧陳子榕指出，8月果真是好兆頭，台股連漲三天，指數重新站上所有均線，外資連三天回頭買進台股361.29億元，新台幣匯率也是連三升，美中不足的是成交量持續萎縮至4,000億元以下，量能不足使得盤面結構趨向跌深反彈。

外資穩盤 四天買逾400億

台股站上月線後持續調整結構，電子類股成交量占比連兩日高於六成，儘管昨（5）日大盤小跌20點，仍維穩月線之上。三大法人昨天...

旺宏售廠業外收益貢獻 盤中股價爆量創波段高

記憶體大廠旺宏（2337）昨（5）日宣布6吋晶圓廠以25.2億元賣給鴻海（2317），市場法人認為，在大環境條件有利下，...

有配息！5G ETF今年績效勝大盤 8月中旬將除息

法人表示，護國神山台積電（2330）目前市值超越5,500億美元，已超越中國互聯網巨頭騰訊，成為亞洲市值最高的企業，有望...

宇瞻第2季EPS創新高 盤中股價寫三個月高點

記憶體模組廠宇瞻（8271）第2季獲利季增36%，每股純益1.68元，是該公司單季每股獲利新高表現，在該公司也持續看好下...

大立光7月營收月增逾一成 法人評等為買進

大立光（3008）公告7月營收38.03億元，月增12.84%、年減17.84%，符合市場預期；分析師表示，主要因蘋果i...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。