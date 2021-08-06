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旺宏售廠業外收益貢獻 盤中股價爆量創波段高
記憶體大廠旺宏（2337）昨（5）日宣布6吋晶圓廠以25.2億元賣給鴻海（2317），市場法人認為，在大環境條件有利下，旺宏出售舊廠的價格相當漂亮，且第3季可望有處分業外收益入帳，今旺宏股價爆出逾20萬張的大量，股價也寫波段新高。
旺宏在出售舊的6吋廠可望在第3季有業外收益貢獻下，今（6）日股價早盤開高，股價一度大漲逾5%，今日盤中股價高點來到48元，股價不僅寫下波段新高，同時也是近三個多月的新高，不過，短線大漲之後，當沖賣壓午盤湧現，再加上大盤今日下跌，盤中股價一度由紅翻黑。
由於旺宏今日具利多消息激勵股價，吸引短線資金及當沖資金進場，盤中旺宏成交量較平常爆增，午盤時成交量已逼近20萬張，已是該股自今年2月下旬以來，近5個多月的單日最大量，也是今日台股第四大成交量個股。
市場法人指出，旺宏、鴻海簽約，雙方以25.2億元達成6吋晶圓廠廠房及設備交易案，產權轉移預計於今年底前完成。旺宏將於本季認列處分業外利益，若扣除成本之後，以旺宏目前股本約185.6億元計算，市場法人推估，6吋晶圓廠出售案將貢獻旺宏第3季每股盈餘約1元以上。
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