有配息！5G ETF今年績效勝大盤 8月中旬將除息

法人表示，護國神山台積電（2330）目前市值超越5,500億美元，已超越中國互聯網巨頭騰訊，成為亞洲市值最高的企業，有望帶領半導體族群攻堅，加上各項5G相關應用如車用電子、智慧型手機、物聯網等，是推動半導體先進製程及需求的重要驅力，法人說，在第3季電子旺季及除權息旺季，趁勢布局5G、電動車及半導體相關族群。

國泰投信表示，台廠在5G、電動車、半導體產業供應鏈中皆占據關鍵地位，加上各產業持續暢旺，鴻海（2317）7月營收創歷年同期新高、聯電（2303）、大立光（3008）也交出亮眼營收。德國車用晶片大廠英飛凌CEO表示，市場目前正面臨極為緊繃的供應情勢，庫存處於歷史低檔、嚴格的碳排放標準正帶動電動車在全球加速普及，預估到2029年底將有遠高於50%的新車由部分或全電動動力系統驅動。車用晶片之外，晶片在充電基礎設施和實現更快充電方面也扮演重要角色。

根據Ericsson預估，2026年全球將有35億5G用戶，較2021年底預估的5.8億大幅成長5倍，北美滲透率更高達84%。5G及車用帶動半導體產能緊缺狀況持續，除有利晶圓代工廠維持高產能利用率外，也有利於報價。

法人說，投資人若擔心電子股漲跌起伏大，可透過兼具科技題材且提供配息機制的台股ETF來掌握，如國泰台灣5G+ETF(00881)，結合5G商機，今年來報酬表現勝出大盤、台灣50指數、電子指數，且是國內唯一一檔有提供配息、採半年配的5G ETF，8月17日將進行首次除息，預估配息金額每單位發放0.54元現金股利，以8月3日收盤淨值18.23計算，當期配息率約2.96%、年化配息率約5.92%。這類兼具5G成長與收益題材的科技ETF，在股市震盪時因有息收可作為下檔保護，作為攻擊及防禦部位皆宜，使8月中旬即將迎來的配息備受市場期待。