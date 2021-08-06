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宇瞻第2季EPS創新高 盤中股價寫三個月高點

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
宇瞻總經理張家騉。記者簡永祥攝影／報系資料照
宇瞻總經理張家騉。記者簡永祥攝影／報系資料照

記憶體模組廠宇瞻（8271）第2季獲利季增36%，每股純益1.68元，是該公司單季每股獲利新高表現，在該公司也持續看好下半年營運表現下，近期股價持續走揚，今（6）日盤中該股逆勢上漲，盤中股價一度來到54.4元，股價也寫下近三個月新高。

宇瞻今年第2季及上半年業績表現亮眼，且該公司持續看好下半年營運展望，今日台股集中市場指數一度下跌逾百點，但宇瞻在基本面看好激勵下，股價今日逆勢上漲，盤中股價漲幅約2%至4%之間，今日股價高點來到54.4元，寫下今年5月初以來，即近三個月新高。

該公司表示，今年營運雖部分受惠於需求逐漸回溫與漲價，但公司於年初即宣告強化三大營運動能，包括專注重點領域、布局未來技術與營運數位轉型，相關效益都開始反映在半年報表現。

此外該公司也表示，這些高客製化的客戶，例如伺服器、電動車充電樁、智慧醫療等，都是今年業務開發的重點領域，亦是未來幾年的主流市場。即便短期缺料依然是市場需求的主要變數，宇瞻將對此提早執行因應策略，在供需上保持彈性的調整條件下，加上三大營運動能加持，今年將可繳出令人滿意的成績單。

記憶體模組

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